Mary Elizabeth Donaldson, wie ihr bürgerlicher Name lautet, lebte aber nicht immer in Schlössern und trug schon gar keinen Adelstitel. Sie kam 1972 in Australien zur Welt, studierte Marketing, arbeitete für verschiedene Unternehmen in diesem Bereich und unternahm mit 27 eine einjährige Weltreise, die sie in die USA aber auch nach Europa führte.