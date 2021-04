Harry ist nach Grossbritannien zurückgekehrt

Die Beerdigung von Prinz Philip wird am 17. April stattfinden, wie der Palast kürzlich bestätigt hat. Vor der Trauerfeier am Samstag soll es eine landesweite Schweigeminute geben. Es wird kein Staatsbegräbnis geben, aber eine kleine Prozession. Wegen der Corona-Pandemie sollen an der Beerdigung nur wenige Trauernde teilnehmen.