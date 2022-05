Harry und Meghan dürfen nicht mit auf den Palast-Balkon

Am 2. Juni findet wie jedes Jahr die Trooping the Colour in London vor dem Buckingham Palast statt. In diesem Jahr wird das Ereignis wohl besonders spektakulär sein, denn es fällt mit den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) zusammen. Aus diesem Anlass hiess es vor einiger Zeit, dass sogar Prinz Harry (37) und seine Ehefrau Meghan (40) von der Queen höchstpersönlich eingeladen wurden – sogar um mit dem Rest der Royal Family auf dem Balkon des Palastes zu stehen und dem Volk zuzuwinken. Die Einladung soll die Königin ihrem Enkel und dessen Frau bei deren Besuch in England ausgesprochen haben, als Harry und Meghan während der Invictus Games in Den Haag einen Abstecher in Harrys alte Heimat machten, um mit der Queen Tee zu trinken.