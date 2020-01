Harry und Meghan geben ihre royalen Titel definitiv ab

Die Queen drückt ihre Wertschätzung gegenüber Meghan aus

In ihren Zeilen richtet die Queen auch eine Danksagung an Harrys und Meghans Arbeit als hochrangige Royals. Und überraschend folgt eine besondere Lobrede an Harrys Frau Meghan: «Ich bin besonders stolz darauf, dass Meghan so schnell zu einem Mitglied der Familie geworden ist.»