Harry und Meghan geniessen keinen Sonderstatus mehr

Irgendwie scheint es, als ob Prinz Harry, 35, und Herzogin Meghan, 38, in Kanada mässig willkommen sind. Denn so richtig freuen über den Aufenthalt der baldigen Ex-Royals mag sich in Nordamerika keiner. Glanz, Fashion, Fame? Denkste: Viele Kanadier sehen vor allem die horrenden Sicherheitskosten, welche die dreiköpfige Familie aus Übersee verursacht.