Weihnachten mit der «Ersatzfamilie»

Harry und Meghan haben neue Freunde in den USA

Die letzten Monate waren ganz schön turbulent für Prinz Harry und Herzogin Meghan. Der «Megxit» sorgte bei vielen Briten für rote Köpfe und auch die «Royal Family» distanzierte sich zusehends vom Paar. Umso wichtiger sind in solchen Zeiten gute Freunde. Diese haben Harry und Meghan in David Foster und Katherine McPhee gefunden. Die Verbindung zwischen dem Prinzen und Foster soll gar an eine Vater-Sohn-Beziehung erinnern.