Und so kann es doch tatsächlich sein, dass all die Distanz schlussendlich die Brüder wieder einander näher bringen kann. Denn in diesem Jahr sind auch wieder Treffen zu Familienanlässen geplant. So möchte Prinz Harry angeblich im Juni an den Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag seines Grossvaters, Prinz Philip, teilnehmen. Und im Juli sollen William und Harry sich sogar im Kensington Palast zu einer lang erwarteten Enthüllung einer Statue ihrer Mutter, Prinzessin Diana, zusammen tun.