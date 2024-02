Harry und Meghan machen Skiferien in Kanada

Den Valentinstag am 14. Februar haben Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) mit Wintersport verbracht. Die beiden sind am Mittwoch in British Columbia, Kanada, angekommen. Mit einem Privatjet sind sie aus ihrer kalifornischen Wahlheimat angereist, um mit den Vorbereitungen für die ersten Winter Invictus Games im kommenden Jahr zu beginnen. Den ersten von drei Tagen hat das Paar auf der Skipiste verbracht.