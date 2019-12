Im Jahr 2017 wars am 21. Dezember, damals zeigte das Paar eines seiner Verlobungsfotos. 2018 erreichte uns die Karte bereits am 14. Dezember – es war ein bis dato unveröffentlichtes Hochzeitsfoto. Britische Journalisten haben für 2019 einen Verdacht: Sie mutmassen, dass dieser Zeitpunkt womöglich absichtlich gewählt wurde, damit die Karte nicht in den englischen Tageszeitungen gedruckt werden kann. Immerhin hat Harry im zur Neige gehenden Jahr nicht nur friedliche Signale an einige Zeitungen gesandt – auch hier völlig zu recht.