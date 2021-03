Während CBS das Interview bereits am Sonntagabend (7. März) um 20 Uhr Ortszeit ausstrahlt, müssen sich Zuschauer*innen in Europa noch noch einige Stunden mehr gedulden. Am Montag (8. März) zeigt RTL das Interview im Rahmen eines dreistündigen «Exklusiv Spezials» ab 15 Uhr. Ab 22:15 Uhr ist es nochmal in einem «Prominent Spezial» bei VOX zu sehen. Das SRF sendet das Interview mit Untertiteln am kommenden Samstag, ab 22.25 Uhr.