Harry und Meghan verraten herziges Detail aus Familienalltag

Auf dem ersten Bild, das Prinz Harry, 37, und Herzogin Meghan, 40, von ihrer Tochter Lilibet am 23. Dezember veröffentlichten, gab es so viel zu entdecken. Der rötliche Flaum und das zufriedene Grinsen des heute knapp sieben Monate alten Mädchens, die Lockerheit der Eltern, der gross gewordene Archie ... Das Foto wurde zwar wahrscheinlich bereits im Sommer aufgenommen, gab aber trotzdem einen Einblick in den Familienalltag von Harry und Meghan, wie man ihn schon lange nicht mehr erhalten hat.