Harry und Meghan wollen im Kampf gegen Corona helfen

In der Selbstisolation plagen Harry und sie aber auch Gedanken, wie es wohl Menschen mit einer psychischen Krankheit geht. Dass solche Personen nun sich selbst überlassen in Isolation sitzen, schmerzt und beunruhigt die Royals. Schon am Mittwoch berichteten mehrere Medien, dass das Paar deshalb bereits mit Non-Profit-Organisationen in Kontakt sei, um diesen Menschen zumindest virtuell die Hand zur Unterstützung zu reichen. Nur wenige Stunden später verkünden Harry und Meghan nun ihren Masterplan im Kampf gegen Corona.