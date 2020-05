Harry und William machen wieder gemeinsame Sache

«The Diana Award» wurde in Erinnerung an Lady Diana, †36, ins Leben gerufen und setzt sich für junge Menschen ein, die die Welt verändern wollen – ganz so, wie sich einst auch Diana für junge Menschen einsetzte. So gibt es Programme gegen Mobbing, es werden Talente gefördert und junge Leute mit dem «Diana Award» ausgezeichnet, die sich für einen Wandel auf der Welt engagieren.