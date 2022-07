Hat Prinz Harry die Queen hintergangen?

Das war etwa bei Prinzessin Beatrice (33) der Fall. Ihre Eltern, Prinz Andrew (62) und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (62) wollten Beatrice nämlich eigentlich Annabel taufen. Wäre doch eigentlich ein hübscher Name gewesen, oder? Nein, fand die Queen. Die Begründung? Annabel klinge zu «yuppie», also nach einem jungen Menschen, der karrierebewusst ist und mehr Wert auf die äusseren als auf die inneren Werte legt. Ein solcher Name ist für eine Prinzessin also ein No-Go und so wurde aus fast Prinzessin Annabel eben Prinzessin Beatrice.