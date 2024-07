Altes FBI-Telegram aufgetaucht

Wie britischen Medien berichten, ist ein FBI-Telegram ans Licht gekommen, das bis anhin in den Archiven des US-Justizministeriums unter Verschluss war. Dieses schickte J. Edgar Hoover, der damalige FBI-Direktor, am 20. Juni 1963 an die US-Botschaft in London. Er schrieb darin: «Corbally sagte auch, dass es ein Gerücht gab, dass Prinz Philip mit diesen beiden Mädchen zu tun gehabt haben könnte.»