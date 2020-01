Es waren extrem aufwühlende letzte Tage für die Windsors. Sich so kurz nach dem ganzen Tumult des Megxit rund um Prinz Harry, 35, und Herzogin Meghan, 38, unters Volk zu mischen, verlangt Mut und Souveränität. Kate beweist in Bradford beides, lässt sich zu keiner Sekunde anmerken, dass die Nerven innerhalb der Family in letzter Zeit vermutlich bisweilen blank lagen – und die User auf Social Media ungebremst nicht nur gegen Meghan und Harry, sondern auch gegen die Institution Royals als Ganzes schossen. Kate cool!