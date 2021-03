Ohne grosses Aufsehen aber sichtlich bewegt, zollt Herzogin Catherine, 39, dieses Wochenende der ermordeten Sarah Everard Tribut. Sie nahm mit hunderten anderen Frauen und Männer in London an einer Mahnwache für die 33-jährige Engländerin teil, die Anfangs März tot aufgefunden wurde.



Erinnerungen werden wach



Die Herzogin legte Narzissen aus dem Garten des Kensington-Palastes für die ermordete Frau hin und solidarisierte sich so mit vielen Britinnen, die für sichere Strassen in England kämpfen. Später liess die Ehefrau von Prinz William, 38, verlauten, sie wisse noch gut, wie es sei, als Frau abends alleine durch London zu laufen.