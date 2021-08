Für Prinz William, 39, ist sie der Fels in der Brandung, für ihre Kinder Prinz George, 8, Prinzessin Charlotte, 6, und Prinz Louis, 3, eine liebevolle Mutter und selbst Queen Elizabeth II., 95, war sie in den letzten Monaten eine grosse Stütze: Herzogin Kate, 39, ist aus der Royal Family nicht mehr wegzudenken. Auch ausserhalb der Palastmauern, beim britischen Volk, geniesst sie eine hohe Beliebtheit. Kaum zu glauben also, dass man der Herzogin am Hof zunächst skeptisch gegenüberstand.