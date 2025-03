Herzogin Meghan «As Ever»-Produkte laden zum Nachmittagstee

In einem weitreichenden Interview gewährte Meghan zuletzt dem «People»-Magazin einen Einblick in ihr Seelenleben. So sei sie sehr stolz auf ihren Sussex–Namen. Er bedeute ihr mehr, als sie angenommen habe, bevor sie Mutter wurde. «Es ist unser gemeinsamer Name als Familie, und ich glaube, ich habe nicht erkannt, welche Bedeutung das für mich hat, bis wir Kinder hatten», so die 43-Jährige. «Ich liebe es, dass Archie, Lili, H. und ich diesen Namen gemeinsam haben. Das bedeutet mir sehr viel.» Der Name sei zudem «Teil unserer Liebesgeschichte».