Meghans Sonderstellung am Set von «Suits»

Bekam Meghan Höhenflüge?

Die Drehbücher und Sonderwünsche des Kensington Palastes sollen aber nicht die einzigen Veränderungen am Set gewesen sein, nachdem Meghan mit Harry zusammenkam. Laut «Gala» schreibt der Royal-Autor Tom Bower, dass Meghan plötzlich ein anderes Verhalten an den Tag legte, ein Verhalten, dass an Arroganz gegrenzt haben soll. Bekam Meghan etwa Höhenflüge, weil sie plötzlich mit einem Royal zusammen war und bereits ihren Platz an der Spitze der berühmten Persönlichkeiten sah? Was tatsächlich an diesen Aussagen dran ist, weiss man natürlich nicht, denn es kann genauso gut sein, dass dabei der lediglich der blosse Neid aus gewissen Kolleginnen und Kollegen sprach.