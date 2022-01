In dem Rechtsstreit hatte die Herzogin von Sussex Anfang Dezember vor einem Berufungsgericht Recht bekommen. Sie hatte gegen den Herausgeber von «The Mail On Sunday», Associated Newspapers Limited (ANL), geklagt. Es ging um die teilweise Veröffentlichung eines persönlichen Briefes, den sie an ihren Vater Thomas Markle, 77, geschickt hatte. Im August 2018 erschienen Auszüge daraus in fünf Artikeln. Zu ANL gehört auch «MailOnline».