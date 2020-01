Erster Auftritt in neuer Heimat Kanada

Herzogin Meghan lacht das «Megxit»-Drama weg

Meghan denkt auch in Zeiten, in denen sie unter Beschuss steht, an die anderen. So geschehen am Tag nach der «Megxit»-Krisensitzung auf Schloss Sandringham. Was ihre Fans beruhigen dürfte: Der Herzogin geht es in Kanada prächtig.