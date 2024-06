Noch bis zum 21. Juni kann man in der Philip Mould Galery, die sich auf die Werke britischer Künstler spezialisiert hat, ein aufwendiges Porträt von König Charles III. (75) bestaunen – oder doch nicht? Am heutigen Dienstag macht auf X ein Video die Runde, das eine Gruppe von Aktivisten zeigt. Zielgerichtet steuern sie auf das riesige Gemälde des Künstlers Jonathan Yeo (53) zu – und überkleben das Gesicht des Königs mithilfe einer Kleister-Rolle mit demjenigen der bekannten Comicfigur Wallace (aus «Wallace & Gromit»), der bekannt für seine Vorliebe für Käse ist. Darunter bringen sie eine Sprechblase an: «Kein Käse, Gromit. Sieh dir all diese Grausamkeit auf den RSPCA-Bauernhöfen an!»