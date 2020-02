Klein Charlotte erinnert William an Kate

Prinz William ging beim Besuch der Gelateria ebenfalls auf die wartenden Kinder zu – und brachte einmal mehr zum Ausdruck, wie vernarrt er in seinen Nachwuchs ist. Laut einem Bericht auf «People» schwärmte er bei seinem Auftritt in Wales besonders von Töchterchen Charlotte. Eine Frau soll zu William gesagt haben, dass seine vierjährige Tochter Charlotte für sie die Tollste sei. Ganz der stolze Vater, antwortete William: «Ja, sie ist wunderbar – genau wie meine Frau.» Was für eine schöne Liebeserklärung an Kate, mit der William seit dem 29. April 2011 verheiratet ist.