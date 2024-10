Gut möglich, dass die Passagiere in der Boeing 737 mit dem Luftfahrzeugkennzeichen PH-GOV hin und wieder zur Begrüssung hören: «Dear passengers, your captain, King Willem-Alexander, is speaking.» Der niederländische König ist seit 2001 im Besitz eines Pilotenscheins für Passagiermaschinen – und sitzt regelmässig im Cockpit. «Ich finde das Fliegen einfach wunderbar», schwärmt der 57-Jährige in einem Interview. Nirgendwo könne er so gut entspannen und loslassen wie hoch über den Wolken: «Alle anderen Probleme bleiben am Boden – jedenfalls bis zur nächsten Landung.»