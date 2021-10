Ihren Mann Fürst Albert II., 63, und die Zwillinge Jacques und Gabriella, 6, hat Charlène in all der Zeit nur zweimal gesehen, als diese sie im Juni und Ende August für wenige Tage in Südafrika besuchten. Ihren zehnten Hochzeitstag am 1. Juli feierten Charlène und Albert getrennt. Auch Jacques und Gabriellas ersten Schultag an einer katholischen Privatschule verpasste Charlène und als sich Gabriella am Bein verletzte und im Rollstuhl sass, konnte ihr die Fürstin bloss aus der Ferne gut zureden.