Wo er in Sachen Hobbys also ganz seiner Mama nachschlägt, ist er optisch unverkennbar der Sohn von Prinz Harry. Genau wie sein Papa nämlich ist Archie ein echter Rotschopf, wie ein neues Foto zeigt, das Meghan in der Show präsentierte. Darauf ist der Zweijährige im heimischen Hühnerstall in Montecito zu sehen, wie er in Peppa-Pig-Gummistiefeln die Eier holen geht. Zuckersüss! Zwar sieht man ihn nur von hinten, doch ein Blick auf seinen Kopf genügt, um festhalten zu können: Das ist der Sohn von Harry!