Wer einen Blick in Madonnas Instagram-Account wirft, findet eine ganze Auswahl an Schnappschüssen und Videos von ihrem Winterferien-Aufenthalt in Gstaad im Berner Oberland. Der Popstar ist gleich mit der ganzen Familie angereist und lässt sich kaum eine Berg-Attraktion entgehen. Ihre Zwillinge Estere und Stelle (beide 9) schickt sie in die Skischule und die beiden Kids stellen sich bei ihren ersten Abfahrten ziemlich gut an, sie flaniert mit Sohn Rocco, 21, durch die Strassen von Gstaad und wirf sich auch selber in Skimontur. Ob sich Madonna dann auch wirklich auf die Piste gewagt hat, ist nicht ganz klar – es gibt nur Fotos von ihr aus dem Skiraum.