Jetzt kriegt auch Meghan von Trump ihr Fett weg

Das zumindest lässt seine Reaktion vermuten. Als er bei einer Pressekonferenz am Mittwochabend auf das «Time»-Video angesprochen wurde, wetterte er gegen Meghan: «Ich bin kein Fan von ihr.» Die Reporterin befragte ihn nach seiner Reaktion, die Meghans Aussage – sie habe «die Menschen im Wesentlichen ermutigt, für Joe Biden zu stimmen» – in ihm ausgelöst hat. Kryptisch fügte er an: «Ich wünsche Harry viel Glück, denn er wird es brauchen.»