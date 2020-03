Jetzt schützt sich auch Queen Elizabeth vor dem Virus

Die Massnahmen dürften aus zwei Gründen getroffen worden sein. So hat wohl wie in Stockholm auch in London der «Schutz der Gäste» eine Rolle gespielt. Auffällig aber ist gleichzeitig, dass zum Beispiel Prinz William, 37, und Herzogin Kate, 38, bei ihrem Empfang am selben Tag in Irland keine Handschuhe trugen – und trotzdem fleissig Hände schüttelten.