Jetzt sprechen William und Kate über Epstein

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) sind «tief besorgt» über neue Enthüllungen zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019). Gegenüber der BBC äusserte sich ein Sprecher des Kensington Palastes erstmals öffentlich zu diesem Thema. Er erklärte: «Ich kann bestätigen, dass der Prinz und die Prinzessin tief besorgt über die anhaltenden Enthüllungen sind. Ihre Gedanken bleiben bei den Opfern.»