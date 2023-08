Jetzt spricht Fürst Alberts unehelicher Sohn!

Alexandre Grimaldi beklagt sich im Interview mit «Point de Vue» vor allem darüber, wie er von den Medien dargestellt und betitelt wird. «Mich als unehelichen Sohn von Fürst Albert zu betiteln ist eine Beleidigung», sagt er. Denn als er geboren wurde, sei weder sein Vater noch seine Mutter in einer Beziehung oder gar verheiratet gewesen. «Sie haben also keinen Ehebruch begangen», so das zweitälteste Kind des Fürsten.