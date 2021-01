Übrigens sind die Zwillinge auch schon längere Zeit in der Schweiz gewesen. Die königliche Familie gönnte sich einen Tapetenwechsel und siedelte dafür nach Verbier. Am 6. Januar haben die Zwillinge und ihre älteren Geschwister Prinz Christian und Prinzessin Isabella ihren ersten Schultag an der Lemania-Verbier International School begangen.