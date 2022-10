Der angebliche Sohn von Juan Carlos von Spanien ist gestorben

Jetzt ist Albert Solà mit 66 Jahren gestorben. Laut Meldungen mehrerer spanischer Medien starb er am Samstag, 8. Oktober, in einem Restaurant in La Bisbal d’Empordà. Zeugen berichteten gegenüber der spanischen Zeitung «Ara», der Kellner sei in seinem Lieblingslokal «Pa i Trago» zu Gast gewesen, als er plötzlich zu Boden fiel. Die Gäste riefen sofort den Notdienst, doch jede Hilfe kam zu spät. «Ich hielt ihn in meinen Armen, er atmete zweimal aus und fing an, lila zu werden. Ich vermute, es war ein Herzinfarkt, weil mein Vater, der auch einen hatte, genauso gestorben ist», so ein Ersthelfer.