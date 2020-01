Kanadier wollen nicht für Harry und Meghan bezahlen

Von wie viel Geld reden wir?

Für viele, besonders natürlich für die Kanadier, steht mit der Übersiedelung von Meghan und Harry nach Nordamerika eine Frage im Zentrum: Wer übernimmt am neuen Wohnort die Kosten für die Sicherheit von Prinz Harry und seiner Familie? Kanadas Premierminister Justin Trudeau, 48, hat nach Bekanntwerden des Entscheids grundsätzlich Unterstützung für Harry und Meghan zugesichert. «Ich denke, die meisten Kanadier stehen der Idee, Royals hier zu haben, sehr unterstützend gegenüber. Aber wie das aussieht und welche Art von Kosten das beinhaltet, darüber gibt es noch viele Diskussionen zu führen», so Trudeau am Montagabend gegenüber dem kanadischen TV-Sender «Global News».