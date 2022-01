Kate packt das Baby-Fieber – kommt nun das vierte Kind?

So gesehen und geschehen am Donnerstag, als das royale Prinzen-Paar nach Lancashire reiste. Dort besuchte es die Charity-Organisation Church on the Street, um sich von Freiwilligen und Angestellten über die Geschehnisse der vergangenen Monate auf Stand zu bringen. Dabei besuchten sie auch ein Krankenhaus, wo die Herausforderungen in der Corona-Krise zum grossen Thema wurden.