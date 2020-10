Kate trägt ihre Liebsten nicht nur im Herzen bei sich

Die Liebeserklärung an ihre Kinder überrascht nicht, ist Kate doch als Vollblutmama bekannt. So plauderte eine Quelle gegenüber «Elle» aus, dass Catherine einen «liebenswürdigen Instinkt» habe und ihre Kinder sie absolut vergöttern würden. Wenn die Herzogin von der Arbeit nach Hause komme, rennen George und Charlotte der Quelle zufolge zur Eingangstüre und rufen «Mummy, Mummy, Mummy». «Die Nanny steht in der Tür, aber die beiden kümmert das nicht, weil Mami nach Hause gekehrt ist. Sie sind immer so aufgeregt, wenn ihre Mutter von irgendwoher heimkehrt.»