Wichtig sei auch die Umgebung, in der die Kinder aufwachsen: «Ein glückliches Zuhause ist eine sichere Umgebung. Als Kinder haben wir viel Zeit draussen verbracht. Das ist etwas, was mir wirklich sehr am Herzen liegt.» Die Natur, abseits von Ablenkung und Unruhe, sei eine grossartige Umgebung, um innige Beziehungen zu den Kindern aufzubauen.