Kehrt Ex-Monarch Juan Carlos wieder nach Spanien zurück?

Nach den Korruptionsvorwürfen kündigte Juan Carlos im August 2020 in einem offiziellen Brief an, dass er das Land verlassen werde. Einer der Gründe waren laut Juan die «Auswirkungen, die gewisse Ereignisse der vergangenen Zeit in meinem Privatleben haben.» Zudem wollte er die Arbeit seines Sohnes vor dem Hintergrund der Vorwürfe erleichtern, damit er eine ungestörte Amtszeit haben könne.