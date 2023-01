King Charles III. zieht Krönungseinladung für Prinz Harry zurück

Harry ist auf Pressetour, die Royals arbeiten

Während Harry nach der Veröffentlichung seiner Memoiren also fröhlich seine Pressetour fortsetzt und über sein Buch spricht, halten die Royals sich mit Kommentaren zu der Angelegenheit vornehm zurück. Fragen zu Harry werden von William und Charles gekonnt ignoriert, stattdessen strahlen der König sowie der Kronprinz und dessen Ehefrau, die Prinzessin von Wales, an ihren ersten offiziellen Auftritten seit der «Spare»-Veröffentlichung in die Kameras, als sei nichts vorgefallen. Nach aussen hin gehen sie ihrem Alltag normal nach, lächeln und scheinen unberührt von dem Skandal, der momentan auf der ganzen Welt breitgetreten wird. Wie es innerlich aussieht, könnte aber eine ganz andere Geschichte sein. Doch bisher halten sie sich ans Familienmotto: «Never complain, never explain».