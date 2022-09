Das sind die zwei Seiten von King Charles III.

Seit dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (†96) arbeitete das neue Oberhaupt der Königsfamilie praktisch non-stop, nahm sich allerdings nach all den Anstrengungen dann auch mal einen Tag frei. Das soll allerdings laut des Journalisten und Autors des neuen Buchs «Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown» die Ausnahme sein, denn darin erzählen Insider des Hofs, wie es innerhalb der Palastmauern tatsächlich zu- und hergeht.