King Charles packt den Sparhammer aus

Nachdem Angela Kelly (65), die Stylistin und sehr enge Vertraute der Rekord-Regentin, ihren Wohnsitz in Windsor verlassen musste und der Abgang des Privatsekretärs der Queen, Sir Edward Young (57) bekannt wurde, soll nun auch ihr ehemaliger «Money Man» Sir Michael Stevens (65) gehen, berichtet die Webseite Express.co.uk. Der «Keeper of the Privy Purse» arbeitete rund 20 Jahre für Queen Elizabeth II. Zudem habe er nach ihrem Tod weiterhin für König Charles III. als Buchhalter gearbeitet. Sein Weggang wurde laut Express.co.uk bereits intern bekannt gegeben, jedoch noch nicht öffentlich gemacht, da noch nicht klar sein soll, wer Sir Michael Stevens Nachfolger wird.