Charles' Biograf sagt: «Die Spekulationen sind komplett daneben!»

Jobson erklärt in einem Artikel der «Daily Mail», dass sich der König sehr bewusst darüber ist, wie die Rollen in seiner Familie verteilt sind. «Charles macht sich keine Illusionen darüber, dass es die jüngeren Royals sind, die Starqualitäten haben und für die Zukunft unserer Monarchie von entscheidender Bedeutung sind», so der Insider. Das habe man auch bei der Chelsea Flower Show beobachten können, wo der Auftritt von Kate mehr Aufmerksamkeit erregte, als der Besuch von Charles und Queen Camilla (75). Dabei sorge die Schwiegertochter des Königs aber «immer für die richtige Art von Schlagzeilen».