Knallroter Sommer-Look: Gräfin Sophie beweist Mut zur Farbe

Prinz Edward (58) und Gräfin Sophie (57) haben am Samstag die nächste Station auf ihrer Karibik-Reise erreicht. Das Paar ist in St. Lucia von Premierminister Philip J. Pierre und dem amtierenden Generalgouverneur Errol Charles empfangen worden. Gräfin Sophie begeisterte bei ihrer Ankunft in einem knallroten Midi-Hemdkleid mit Taillengürtel - und versprühte damit gleichzeitig sommerliche Vorfreude.