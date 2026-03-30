König Frederik lässt die Fans dahinschmelzen

Viele Weitere können diesem Kommentar nur zustimmen und geraten regelrecht ins Schwärmen. «Frederik sieht in diesem Anzug einfach umwerfend aus», schreibt ein Fan. Ein anderer lobt den Mut des Königs, dass dieser «keine Angst vor Farbe» habe. Normalerweise sieht man bei den Royals eher Anzugfarben wie marineblau, ab und zu schwarz und vielleicht mal braun oder anthrazit. Dass sich ein Monarch aber nicht nur mit einem dunkelroten Anzug aus dem Haus wagt, sondern auch in noch einem aus Samt, ist tatsächlich eine kleine Sensation. Ausgezahlt hat sich der Mut den Fan-Reaktionen nach auf jeden Fall.