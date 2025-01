Mit der Wappenänderung setzt Kopenhagen ein deutliches Zeichen der Geschlossenheit. Gerade angesichts möglicher Begehrlichkeiten aus den USA ist das ein kluger Schachzug. Frederik X. stärkt so die Position Dänemarks und macht klar: Grönland steht nicht zum Verkauf. Ob Trump die Botschaft verstehen wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Das neue Wappen ist mehr als nur Kosmetik. Es ist eine unmissverständliche Ansage an potenzielle Interessenten an Grönland. Dänemark hält an seiner arktischen Provinz fest – Eisbär inklusive.