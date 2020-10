Nach Corona-Kritik

König Willem-Alexander und Königin Máxima brechen Ferien ab

So war das nicht geplant: König Willem-Alexander und Königin Máxima wollten mit ihren Kindern einige Urlaubstage in Griechenland verbringen. Doch schon nach wenigen Stunden in Athen kehrte die Königsfamilie zurück nach Holland. Dies, nachdem sie heftige Kritik einstecken mussten, weil sie trotz Corona in die Ferne flogen.