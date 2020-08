Königin Letizia gab alles für ihr Land Spanien

Vergangene Woche dann beendeten Letizia und Felipe ihre Tour in Asturien, der Heimatprovinz der Königin. Die ehemalige TV-Journalistin liess sich zwar nichts anmerken: Letizia zeigte sich gewohnt elegant, interessiert und aufgeschlossen. Überschattet aber wurde der Auftritt von der Gewissheit: Die Zahl der Coronafälle in Spanien steigt wieder an.