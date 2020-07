Fast gleiche Zeit, fast gleiches Bild in Belgien. Hier schwangen sich am vergangenen Wochenende jedoch sogar sechs Royals aufs Velo, um die Werbetrommel für ihr Land zu rühren: König Philippe, 60, und Königin Mathilde, 47, mit ihren vier Kindern Kronprinzessin Elisabeth, 18, Prinz Gabriel, 16, Prinz Emmanuel, 14, und Prinzessin Eléonore, 12. Damit nicht genug: Am gleichen Tag ging es auch noch in ein Museum und auf einen kleinen Spaziergang, alles um den Tourismus anzukurbeln.