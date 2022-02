Königin Margrethe infiziert sich mit dem Coronavirus

So ging es ihm Angefangen habe alles mit einem leichten Schnupfen. Zudem litt er später an grippeähnlichen Symptomen und an leichtem Fieber. In einem Interview mit «People» erzählte er zu einem späteren Zeitpunkt, dass ihn eher die Folgen der Covid-Erkrankung noch lange Zeit plagten. Er fühlte sich Monate später oft müde und erschöpft: «Es gab Zeiten während des Tages, in denen es einfach zuschlug, aber nicht wie die Art von Schläfrigkeit, die man nach einer schweren Mahlzeit verspürt», erzählte er. Dies war zwar nicht täglich der Fall, aber sicherlich zwei bis dreimal die Woche. Weiter erwähnte der Fürst: «Es war wirklich eine körperliche Ermüdung, wie sie sich einstellt, wenn man zu viel getan hat oder wenn man eine Krankheit hinter sich hat. Das Virus bleibt eine Weile bei einem.»